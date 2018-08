Goud voor oppermachtige Smulders in Glasgow

Merel Smulders, het zusje van de wereldkampioene, werd vierde. Liefst vier Nederlandse vrouwen waren in de finale actief. Manon Veenstra werd zevende. Judy Baauw kwam na een vroege val als achtste en laatste over de finish.

Bij de mannen was Nederland mager vertegenwoordigd in de finale. Niek Kimmann en Dave van der Burg strandden in de halve finales waarna alleen Joris Harmsen nog in de strijd was. De teamgenoot van Smulders bij TVE-Oegema, eindigde als zesde. De wereldtitel was voor de Brit Kyle Evans, die zijn landgenoot Kye Whyte achter zich hield. Het brons ging naar de Fransman Sylvain André.