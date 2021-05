Goud voor judoka Catharina, zilver voor Ausma in Kazan

Catharina was in zijn eerste partij in Rusland te sterk voor Kreme Koffi Kobena uit Ivoorkust. Daarna won hij van Miklos Cirjenics uit Hongarije en de Israëliër Peter Paltchik. Dankzij een zege op Onise Saneblidze uit Georgië plaatste Catharina zich voor de finale, die hij succesvol afsloot.

Ausma was in de eerste ronde vrijgeloot. In de tweede ronde was ze op ippon te sterk voor Myriam-Sarah Mazouz. In de kwartfinale schakelde ze de Duitse Luise Malzahn uit. In de halve finale won ze op ippon van de Oekraïense Anastasija Toertsjin. Ausma won in maart in Tbilisi goud.