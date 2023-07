Goud in wereldrecord voor Marchand en voor Titmus

WK ZwemmenLeon Marchand en Ariarne Titmus hebben op de openingsdag van de wereldkampioenschappen langebaanzwemmen in de Japanse stad Fukuoka de wereldtitel veroverd in een wereldrecord. Een derde wereldrecord was er voor de Australische vrouwenestafetteploeg.

Fransman Marchand was de beste ooit op de 400 meter wisselslag en zwom met 4.02,50 minuten de recordtijd van Michael Phelps uit 2008 uit de boeken. Carson Foster uit de Verenigde Staten (4.06,56) en Daiya Seta uit Japan (4.09,41) mochten mee naar het podium.

Titmus deed het op de 400 meter vrije slag. De Australische pakte het goud in 3.55,38 minuten. Ze verwees Katie Ledecky uit Amerika (3.58,73) en Erika Fairweather uit Nieuw-Zeeland (3.59,59) duidelijk terug. Summer McIntosh, de pas 16-jarige onttroonde wereldrecordhoudster uit Canada, werd met 3.59,94 vierde in deze hoogstaande finale.

Eerste individuele finaleplaats Steenbergen

Voor Marrit Steenbergen was er een eerste individuele finaleplaats ooit op de WK langebaan. Ze zwemt maandag de eindstrijd van de 200 meter wisselslag. Haar 2.09,30 was zondag de derde tijd, waarmee ze opgaat voor een medaille. Steenbergen is sinds dit jaar met 2.09,16 de Nederlandse recordhoudster op dit nummer. In de eerste halve finales werden liefst drie zwemsters gediskwalificeerd. Kaylee McKeown, Katie Shanahan en Sara Franceschi werden drie concurrenten uit de uitslag geschrapt.

De enige finale met Nederlandse inbreng was de 4x100 meter vrije slag voor vrouwen. Kim Busch, Sam van Nunen, Milou van Wijk en Steenbergen kwamen tot 3.35,41. In de finale stond geen maat op Australië. Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris en Emma McKeon stelden met 3.27,96 het wereldrecord scherper. De snelste splittijd van de dag was voor Jack, voor Steenbergen die nooit sneller was dan 51,84 met vliegende start.

Kamminga door naar finale

Arno Kamminga komt maandag terug voor de finale van de 100 meter schoolslag. De runner-up van de WK van een jaar geleden won zondag zijn halve finale in 59.08 seconden, de vijfde tijd overall. Eerder op de dag kwam hij tot 58,71. Met 57,82 dook Haiyang Qin voor het eerst onder de 58 en stelde de Chinees zich met een Aziatisch record nadrukkelijk kandidaat voor de wereldtitel. ,,Ik tik als eerste aan in mijn halve finale. Dat is prima, want het ligt allemaal dicht bij elkaar. Ik ga alles geven in de finale en wil een goede race zwemmen en dan gaan we het zien”, aldus Kamminga.

Nyls Korstanje heeft zich niet geplaatst voor de eindstrijd op de 50 meter vlinderslag. Zijn tijd in de halve finale van 23,23 was langzamer dan de 23,19 waarmee hij zich als achtste kwalificeerde. Korstanje eindigde als twaalfde.

De eerste wereldtitel in het zwembad van Fukuoka ging naar Samuel Short op de 400 meter vrije slag. De 19-jarige Australiër troefde in de laatste baan olympisch kampioen Ahmed Hafnaoui uit Tunesië af: 3.40,68 om 3.40,70 minuten. Die tweede tijd is een Afrikaans record. Het brons was voor de Duitser Lukas Märtens (3.42,20).

Dit bericht wordt in de loop van de finalesessie geüpdatet