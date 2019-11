Golftoernooi Hongkong afgelast vanwege onrust

Curlingman­nen kennen sterke dag op EK met twee overwinnin­gen

De Nederlandse curlingmannen hebben het dinsdag op het EK in de Zweedse stad Helsingborg goed gedaan. Na de nipte overwinning vroeg in de middag tegen Denemarken (7-6) was Oranje in de avonduren duidelijk te sterk voor Rusland. De ploeg van skip Jaap van Dorp zegevierde met 12-4.