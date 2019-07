Golfer Luiten klaar voor British Open

Neem de Scottish Masters van begin juli. Daar opende hij op The Renaissance Club in North Berwick 4 onder par. Na dag twee hield hij die score vast, maar toch was het niet genoeg om de cut van -6 te halen. ,,Te wisselvallig, te veel putts, en te veel bogey’s”, vat Luiten samen.

Luiten weet dat het verschil tussen winst en verlies heel klein is bij golf. ,,Het leaderboard (scorelijst) is bij elk toernooi anders. Het is gewoon mentaal erg lastig om vier dagen achter elkaar goed te scoren. Op tv lijkt het alsof dat die vijfmeterputt altijd valt, maar de missers zie je zelden op tv.”

Momenteel is de vorm wat minder, zegt Luiten, maar hij kan zo maar weer een goed toernooi neerzetten zoals in 2013 op de KLM Open of in Oman in 2018 waar hij er met de winst vandoor ging. ,,Ik ga elk toernooi in om te winnen. Ik werk er hard voor. Mijn voorbereiding is goed. In goede doen, kan ik me met iedereen meten.”