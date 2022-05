Golden State Warriors voor zesde keer in acht jaar naar NBA Finals

Klay Thompson nam afgelopen nacht 32 punten voor zijn rekening. Andrew Wiggins (18 punten), Draymond Green (17 punten) en Stephen Curry (15 punten) hadden ook hun bijdrage in scorend opzicht voor het team van coach Steve Kerr, die na de vorige wedstrijd een indrukwekkend betoog hield na het bloedbad op een basisschool in Texas. Kerr is al sinds 2014 de succesvolle coach van de Warriors, nadat hij van 1988 tot 2003 zelf voor zeven verschillende teams uitkwam in de NBA en onder meer vier keer op rij kampioen werd als teamgenoot van Michael Jordan bij Chicago Bulls.

Finals tegen Miami of Boston

De Warriors gaan met Miami Heat of Boston Celtics strijden om het algehele kampioenschap. Miami Heat staat in de finale in het oosten met 3-2 voor.

De club uit Californië werd in 2015, 2017 en 2018 kampioen van de NBA. In 2016 moesten de Warriors het in de finale afleggen tegen Cleveland Cavaliers, in 2019 was Toronto Raptors te sterk. De afgelopen twee jaar wist de ploeg zich niet eens te plaatsen voor de play-offs, vooral als gevolg van blessureleed bij de sterspelers Stephen Curry en Klay Thompson, maar dit seizoen presteren de basketballers van coach Steve Kerr weer als vanouds. In de play-offs rekenden de Warriors eerst af met Denver Nuggets (4-1) en Memphis Grizzlies (4-2). Ook Dallas Mavericks had in de finale van de Western Conference weinig in te brengen.