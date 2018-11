Goede start voor Luiten in Dubai

Caruana: in 2007 winnaar in Vlissingen, nu bezig aan WK-match

9:30 VLISSINGEN - Tot dusverre regent het remises in de strijd om de wereldtitel in het schaken tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana. Saai is het allerminst, vindt Hans Groffen. De directeur van het HZ-toernooi in Vlissingen kijkt met bovengemiddelde interesse naar de tweestrijd.