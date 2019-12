Glory-baas sluit derde gevecht tussen Rico en Badr niet uit

Voor de tweede keer in drie jaar eindigde zaterdag een wedstrijd tussen de twee populairste kickboksers van dit moment in een anticlimax. Opnieuw moest Hari opgeven, dit keer met een beenblessure in de derde ronde. Drie jaar geleden in het Duitse Oberhausen haakte hij in de tweede ronde af met een armblessure. Nu was het zijn enkel, scheenbeen of knie, zei Zelaznik. ,,Badr had heel veel pijn."

De grote vraag is of de 35-jarige Hari zich nog een keer kan opladen voor een titanengevecht met Verhoeven die al vijf jaar wereldkampioen is. Hij stond de afgelopen jaren lang aan de kant door een gevangenisstraf en dopingschorsing. Is zijn lichaam nog wel sterk genoeg voor een zware sport als kickboksen? ,,Laat hem nu maar eerst gezond en fit worden", zei Zelaznik. ,,Dan zien we wel. Zo'n wedstrijd als deze heb je niet zomaar georganiseerd. Daar komt veel bij kijken.”

Ben Saddik

Volledig scherm Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik stonden al eens eerder tegenover elkaar. © EPA Verhoeven vecht graag een derde keer tegen Hari. ,,Ik heb twee keer gewonnen, maar niet op een leuke manier. Het is nog steeds niet af.” Maar verdient niemand anders het om Verhoeven uit te dagen? Jamal Ben Saddik bijvoorbeeld, een sterke Belg van Marokkaanse komaf. ,,Dat is ook een mogelijkheid", zei Zelaznik. ,,We houden alles open.” Saddik is wereldwijd echter niet zo populair als Hari. 'Bad Boy' verkoopt stadions uit, zoals zaterdag in Arnhem waar 31.000 toeschouwers in het GelreDome zaten. Zeker als hij tegen wereldkampioen Verhoeven vecht.

Glory verkocht de rechten van de wedstrijd aan televisiemaatschappijen uit 180 landen. In Nederland keken er 3,5 miljoen mensen naar de live-uitzending. De vraag is wel of al die vechtsportliefhebbers na twee teleurstellingen ook weer zin hebben in een derde gevecht tussen het tweetal.