Ghafoor dichtbij Nederlands record bij winst op 400 meter in Bellinzona

Met haar nieuwe persoonlijke record kwam Ghafoor dicht in de buurt van Lisanne de Witte, die onlangs in La-Chaux-de-Fonds een Nederlands record (50,96) liep.

De Witte verbeterde daar een 20 jaar oude toptijd van Ester Goossens. Hoewel Ghafoor ook al op de 200 meter voor het EK in Berlijn de limiet liep, is ze van plan in de Duitse hoofdstad op de 400 meter te starten.