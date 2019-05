Geschorste Hari blijft drie jaar langer bij Glory

Hari staat momenteel met een dopingschorsing aan de kant. Na het gevecht met Hesdy Gerges van maart 2018 in Ahoy Rotterdam werd hij net als zijn tegenstander positief bevonden. Per 7 mei van het vorige jaar is de negentien maanden lange schorsing ingegaan.



De kans op een duel met Rico Verhoeven is door de contractverlenging van Hari iets toegenomen, al is nog niet bekend of Verhoeven zijn contract bij de profbond gaat verlengen.