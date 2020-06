Gerard de Rooy staakt rallysport vanwege coronacrisis

Het team zal in sterk afgeslankte vorm, met twee Iveco Powerstars, blijven bestaan. Drie rallytrucks worden verkocht. ,,De coronacrisis komt hard binnen, zowel bij ons bedrijf als bij onze partners”, zegt Gerard de Rooy, tweevoudig winnaar van de Dakar Rally. ,,Dat dwingt ons de plannen voor de nabije toekomst drastisch bij te stellen. Onder normale omstandigheden hadden we gewoon met vijf trucks aan de start gestaan van de Dakar 2021. Maar de coronacrisis zorgt voor zoveel onzekerheid – ook zakelijk en financieel – dat we prioriteiten moeten stellen en beslissingen moeten nemen.”

Kennis en ervaring

Eén van die beslissingen is dat Gerard de Rooy zelf in elk geval de komende tijd geen rally’s meer rijdt en dat De Rooy Holding de sponsoring terugschroeft. ,,Ik wil wel graag actief blijven in de organisatie en ondersteuning. Ikzelf en het team hebben veel kennis en ervaring en die willen we niet verloren laten gaan”, aldus de tweevoudig Dakar-winnaar uit Son.

Een deel van het actieve rallyteam – twee Powerstars en een Trakker – wordt verkocht, bij voorkeur aan één partij of groep. De Rooy kan daarvoor service en onderhoud blijven bieden, evenals ondersteuning in de organisatie voor deelname aan rally’s, zoals de Morocco Desert Challenge en de Dakar Rally. Er is ook een mogelijkheid dat een deel van de service wordt overgenomen door de nieuwe partij. ,,Er zijn diverse constructies mogelijk. Alles is bespreekbaar.”

Motorblokken blijven wel te allen tijde eigendom van Team De Rooy en worden geleased aan de nieuwe partij. Onlangs werd in een dergelijke constructie al een Powerstar verkocht aan het Firemen Team.

Huur