Gepasseerde Matla in race voor prijs grootste talent én beste speelster van de wereld

Gepasseerd

De nominatie van Matla is opvallend, omdat de aanvalster van Den Bosch in september nog uit de trainingsgroep van Oranje werd gezet door bondscoach Alyson Annan. ,,We hebben Frédérique in een persoonlijk gesprek toegelicht dat wij haar de ruimte willen geven om de komende periode te werken aan een aantal punten die ze van ons heeft meegekregen", zei Annan toen. Matla maakte in 2019 al meer dan vijftig doelpunten. In de hoofdklasse staat de teller dit seizoen op achttien goals in dertien duels.



De spits van Den Bosch heeft voor de 'Rising Star'-award concurrentie van vier hockeysters. Bij de mannen behoort de 21-jarige Jonas de Geus tot de vijf genomineerden voor deze talentenprijs. Geen enkele Nederlander maakt kans op de prijs voor de hockeyer van het jaar.



De stemmen van de nationale bonden tellen voor de helft mee. De spelers, fans en journalisten mogen tot en met 17 januari ook stemmen. In februari worden de winnaars van de prijzen in de diverse categorieën bekendgemaakt.