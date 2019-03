Geen wereldbeker zwemmen in Eindhoven

Waar de afgelopen twee jaar wel een wereldbekerwedstrijd zwemmen in Eindhoven plaatsvond, daar ziet de Nederlandse zwembond dit jaar af van de organisatie. Dit heeft de KNZB kenbaar gemaakt aan de FINA, de internationale bond.

,,De organisatie van een wereldbekerwedstrijd is financieel een flinke uitdaging'', zegt André Cats, technisch directeur van de KNZB in een verklaring. ,,Daarnaast staat het concept van wereldbekers binnen de FINA ter discussie. De FINA is de Champions Swim Series gestart, een serie wedstrijden die concurreert met de World Cups. Dat zorgt voor een onduidelijke positionering van de wereldbekerwedstrijden.”