Geen tiende Super Bowl voor Tom Brady

De club van de legendarische quarterback, New England Patriots, ging afgelopen nacht verrassend onderuit in de zogenaamde Wild Card Round - de herkansingen in de NFL - tegen Tennessee Titans (13-20). De Patriots, met Brady als absolute superster in de gelederen, hadden de voorbije drie jaar de Super Bowl bereikt. Van de negen Super Bowls uit zijn loopbaan won Brady er liefst zes.



Met de nederlaag tegen de Titans eindigde het 20ste seizoen van Brady in de NFL in mineur. Ondanks zijn leeftijd én een aflopend contract lijkt hij zijn jacht op de zevende Super Bowl-ring echrter niet op te geven. ,,Het is onwaarschijnlijk dat het hier eindigt voor mij‘’, zei Brady na de nederlaag. ,,Ik hou van football, ik hou van dit team. Ik hou al twee decennia van het spelen voor dit team en het winnen van veel wedstrijden. Op dit moment weet ik het nog niet, dus we leven van dag tot dag.”



New England Patriots won in februari van vorig jaar de Super Bowl in Atlanta door Los Angeles Rams met 13-3 te verslaan.