Geen Paralympics: ‘Blade Babe’ Marlou van Rhijn (29) stopt per direct

De 29-jarige atlete, bijgenaamd ‘Blade Babe’, was jarenlang de snelste vrouw ter wereld in haar discipline. Sinds de internationale regels zijn aangepast en Van Rhijn op 5 centimeter kortere blades moet lopen, is de Noord-Hollandse echter haar oude snelheid kwijt. ,,Ik heb mijn loopstijl moeten aanpassen", zegt ze in De Telegraaf. ,,Op de training gaat het goed, maar iedere keer als het startschot van een wedstrijd klinkt, doe ik wat ik altijd deed en dat is op deze kortere blades niet effectief.”

,,Het zit erin, maar het hoeft niet meer”, vertelt Van Rhijn. ,,Ik heb gouden medailles gewonnen, in volle stadions met 80.000 mensen geracet, wereldrecords gelopen. Nu is het klaar.”

Bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 pakte ze zilver (100 meter) en goud (200 meter). Vier jaar later in Rio was Van Rhijn op beide afstanden de beste. De atlete uit Monnickendam veroverde in haar carrière vijf wereldtitels en ook vijf Europese titels. Ze heeft in haar klasse (T43) de wereldrecords op de 100, 200 en 400 meter op haar naam staan.

‘Het is alles bij elkaar’

Volgens haar manager Caroline Feith heeft Van Rhijn ook te maken met kleine blessures, waardoor het moeilijk zou worden om zich nog te plaatsen voor de Spelen van Tokio. ,,Ze is onlangs tot de conclusie gekomen dat ze het niet meer redt. Het is alles bij elkaar: de kortere blades en blessures. Als het lichaam niet meewerkt, dan wordt het heel moeilijk. Het was een heel moeilijke beslissing. Ze gaat dit eerst verwerken en dan komt er vast weer een nieuwe uitdaging in haar leven.”

Van Rhijn werd in 2014 als eerste Nederlandse sportvrouw een van de gezichten in de wereldwijde reclamecampagne ‘Just do it’ van Nike. De paralympisch atlete, die sinds haar geboorte beide onderbenen tot net onder de knie mist, ontwikkelde zich tot een rolmodel en kreeg met haar spontane uitstraling de bijnaam ‘Blade Babe’. Ze sierde de covers van heel wat magazines. In 2012 en 2013 werd Van Rhijn op het Sportgala uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

