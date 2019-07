Geen olympisch ticket voor Elzerman na mislopen WK-finale

Ties Elzerman is bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju uitgeschakeld op de 50 meter schoolslag. De Nederlands recordhouder drong wel door tot de halve finales, maar daarin kon hij niet boven zichzelf uitstijgen.

Elzerman eindigde in zijn heat als achtste en laatste en noteerde een tegenvallende 27,61 seconden. Die tijd bleek overall na de halve finales de zestiende, waarmee hij ook geen ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veiligstelde.

De Brit Adam Peaty, die al de wereldtitel op de 100 meter schoolslag veroverde en in de halve finales als eerste zwemmer ooit onder de 57 seconden dook, was in de series (26,28) én de halve finales (26,11) van de 50 school de snelste.