Geen Kane en Son, maar NFL-vedettes in Tottenham Hotspur Stadium

Ryan, goed voor 342 yards en twee touchdowns, en Pitts (negen intercepties, 119 yards en een touchdown) hadden een belangrijk aandeel in de 27-20 zege van Atlanta Falcons op New York Jets. Volgende week staat er nog een NFL-wedstrijd op het programma in het Tottenham Hotspur Stadium in het noordoosten van Londen, dat eenvoudig klaar te maken is voor American football. Dan spelen Miami Dolphins en Jacksonville Jaguars tegen elkaar.



Al sinds 2007 worden er wedstrijden uit de NFL in Londen gespeeld. Vorig jaar was dat vanwege de coronapandemie niet mogelijk. Het was al de 29ste keer dat de NFL in Londen was: 23 keer op Wembley, vier keer in rugbystadion Twickenham en nu voor de tweede keer in het stadion van Spurs.