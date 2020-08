Geen Jumping Indoor Maastricht in 2020: ‘Risico's te groot’

Clippers kloppen Nuggets en treffen nu Mavericks in play-offs NBA

13 augustus De basketballers van LA Clippers hebben in de laatste wedstrijd van de ‘seeding games’ Denver Nuggets verslagen en zijn als tweede geplaatst in de play-offs. Het werd 124-111 voor de Clippers, die het in de play-offs opnemen tegen Dallas Mavericks.