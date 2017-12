Geen hoofdrol voor Maas en Van der Velden in Copper Mountain

Maas wist in de kwalificaties nog wel als derde van haar heat door te stoten naar de finaleronde. Daarin scoorde ze alleen in de tweede run naar verwachting, maar kwam zowel in de eerste als derde sprong niet boven de twintig punten uit.

Van der Velden, die vorige week in Mönchengladbach nog verrassend de finale bereikte, kwam dit keer in de kwalificaties net te kort (twaalfde). Bij zijn tweede sprong maakte hij een BS Triplecork 1440, waarbij hij iets te hard landde, waardoor hij onderuit schoot. Het was zijn eerste triplecork (drie keer salto en drie keer om zijn as) in een wedstrijd en dat gaf hem in elk geval een tevreden gevoel.

Beide snowboarders blijven nog even in Amerika om te trainen, waarna een aantal wereldbekers slopestyle op het programma staan. Slopestyle en big air vormen richting de Winterspelen in februari in Pyeongchang een gecombineerd klassement bij de internationale skifederatie FIS.

Volledig scherm Niek van der Velden in actie. © AFP