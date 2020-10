Géén clash tussen wereldtoppers, wél speciale marathon

Eindelijk weer een marathon

Londen, Rotterdam, Parijs, Rome, en later ook Boston, New York, Berlijn, Amsterdam. Eigenlijk ging dit jaar een streep door alle marathons. Ze zullen over het algemeen pas op zijn vroegst in 2021 weer worden gehouden. In Londen werd een plan gesmeed een einde te maken aan de marathonloze maanden. Zonder recreanten en met een select eliteveld van slechts honderd atleten, dat zowel bij de mannen als de vrouwen overloopt van de grote namen en het talent. Met veel corona-maatregelen en verlopend volgens een strak regime.