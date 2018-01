Gedegen start Joost Luiten in Abu Dhabi

Derde remise op rij voor Giri

17 januari Schaker Anish Giri heeft bij het Tata Steel Chess zijn derde remise op rij behaald. De Nederlandse grootmeester, die eerder in Wijk aan Zee was begonnen met twee winstpartijen, deelde in de in Hilversum gespeelde vijfde ronde het punt met de Brit Gawain Jones.