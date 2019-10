Geblesseerde doelman Van der Ven mist OS-kwalificatieduels met Pakistan

Amsterdam Marathon Hardloop­pod­cast De Pacer: Abdi Nageeye op de massageta­fel

20 oktober Vier uur nadat hij in 2.07.39 over de streep kwam in het Olympisch Stadion spreken we Abdi Nageeye in het atletenhotel. Liggend op de massagetafel vertelt hij over zijn Amsterdam Marathon, zijn leven als atleet en de weg naar de Olympische Spelen.