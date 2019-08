Fraser-Pryce loopt 40 (!) jaar oud toernooirecord uit de boeken

De 32-jarige Jamaicaanse, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 100 meter, finishte in een tijd van 22,43 seconden. Daarmee was ze 0,02 seconde sneller dan het toernooirecord dat de Amerikaanse Evelyn Ashford veertig jaar geleden in Puerto Rico liep.



Fraser-Pryce bewees in Lima nog maar eens dat ze voor de WK in Doha, die eind september beginnen, een belangrijke medaillekandidate is op de sprintnummers. De rivale van Dafne Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, won drie weken geleden nog de 100 meter bij de Diamond League in Londen. Fraser-Pryce was er lang tussenuit, onder meer doordat ze moeder werd.