Fransman Sébastien Loeb wint Dakar-etappe: ‘Werd een strijd tussen twee echte rallyrijders’

Bij de motoren was de winst in de tweede etappe voor de Spanjaard Joan Barreda Bort. De Honda-coureur had bij aankomst 5 minuten en 33 seconden voorsprong op Sam Sunderland (KTM). De Brit neemt de leiding over van zijn teamgenoot Daniel Sanders, die maandag bijna 25 minuten verloor. Barreda Bort was zondag in de eerste etappe op ruim 40 minuten gezet.