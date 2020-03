Franse motorcrosser Vialle zegeviert in Valkenswaard

De Franse motorcrosser Tom Vialle heeft de Grote Prijs van Nederland in de lichte klasse MX2 op zijn naam geschreven. De 19-jarige rijder uit het fabrieksteam van KTM verdiende op het circuit van Valkenswaard de meeste punten met de eerste plaats in tweede manche en de tweede in de eerste manche.

Vialle nam de leiding in het wereldkampioenschap over van de Belg Jago Geerts, die in Valkenswaard de eerste race won, maar in de tweede als zevende langs de finishvlag kwam.

Bas Vaessen, achtste in de eerste heat, begon sterk aan de tweede race en reed de eerste drie ronden in tweede positie achter Vialle. De 22-jarige Limburger had de pech dat plots zijn motor het begaf. Vaessen droop teleurgesteld af.