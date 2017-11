Franse judoreus Riner pakt zijn tiende wereldtitel

Teddy Riner heeft zijn tiende wereldtitel veroverd. De 28-jarige judoreus uit Frankrijk won het WK in de open klasse. In de finale klopte hij de Belg Toma Nikiforov.

De ruim twee meter lange Riner hield 100.000 euro over aan zijn zege. De tweevoudig olympisch kampioen bleek ook in Marrakech weer een klasse apart. Hij mocht zich al meest succesvolle judoka aller tijden noemen. Nikiforov verdiende 50.000 euro aan zijn tweede plaats. De Japanner Takeshi Ojitani en Cubaan Alex Garcia Mendoza kregen 25.000 euro voor hun bronzen plak.

Grol en Meyer

Henk Grol en Roy Meyer speelden een bijrol in de open klasse. Beide judoka's werden na één overwinning uitgeschakeld in Marrakech. Grol kwam voor het eerst in actie sinds de Spelen van Rio de Janeiro. Hij opende met een zege op de Libanees Nacif Elias (ippon) maar ging vervolgens kansloos onderuit tegen Aliaksandr Vachaviak. Grol startte nog wel aardig tegen de Wit-Rus maar leek vervolgens een knieblessure op te lopen. Daarna kon hij zijn tegenstander geen partij meer bieden.

Roy Meyer hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen en won zijn eerste wedstrijd tegen de Griek Ilias Iliadis, een voormalig olympisch kampioen. In de derde ronde was hij echter niet opgewassen tegen de Japanner Kokoro Kageura.