Frankrijk organiseert WK rugby in 2023

Het wereldkampioenschap rugby wordt in 2023 in Frankrijk gehouden. Dat hebben de stemgerechtigde leden van de overkoepelende bond besloten via een geheime stemming.

Het is de tiende editie van het WK rugby. Frankrijk kreeg de voorkeur boven Ierland en Zuid-Afrika. Met de keuze voor Frankrijk wordt de uitkomst van een evaluatierapport genegeerd. Het bestuur had daarin Zuid-Afrika naar voren geschoven als beste kandidaat.

Het is de tweede keer dat de wereldtitelstrijd in Frankrijk zal worden gehouden. Eerder gebeurde dat in 2007 toen er wel enkele wedstrijden in Ierland en Wales werden gespeeld. Het afgelopen WK (in 2015) werd in Engeland gehouden en gewonnen door Nieuw-Zeeland. Het komende WK (in 2019) zal in Japan worden gehouden.

Volledig scherm De Franse rugbylegende Sébastien Chabal (39) was betrokken bij het WK-bid van Frankrijk. © Action Images via Reuters

Meer stemmen

Ierland, dat nooit eerder gastheer was van het WK, overleefde de eerste stemronde niet. In de tweede ronde kreeg Frankrijk 24 stemmen, tegenover 15 stemmen voor Zuid-Afrika, dat in 1995 het WK won als organiserend land.

Bernard Laporte, de baas van de Franse bond, had zich negatief uitgelaten over het evaluatierapport dat volgens hem vooral ,,onzin en veel fouten'' bevatte. ,,Het was een enorme uitdaging voor ons. We hadden net als Zuid-Afrika en Ierland, een goed bid'', klonk hij na de verkiezing in Londen al heel wat milder. ,,We doen ons best en beloven een geweldig WK.''