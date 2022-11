Francesco Bagnaia bezorgt Ducati na vijftien jaar weer wereldtitel MotoGP

Met videoFrancesco Bagnaia heeft de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De Italiaanse Ducati-coureur stelde het kampioenschap veilig in de laatste race van het seizoen in Valencia. Zijn Franse rivaal Fabio Quartararo had de grand prix op Circuit Ricardo Tormo moeten winnen om zijn titel te kunnen prolongeren, maar de wereldkampioen van vorig jaar kwam niet verder dan de vierde plaats.

Bagnaia (25) nam geen risico’s in Valencia en kwam als negende over de finish. Dat was ruim voldoende om de eerste Italiaanse wereldkampioen in de MotoGP te worden sinds zijn illustere landgenoot Valentino Rossi in 2009. Toen Bagnaia na zijn ereronde over het circuit terugkeerde in de pits, was negenvoudig wereldkampioen Rossi een van de eersten die hem feliciteerde.

Quartararo voerde in de eerste maanden van het seizoen het WK-klassement aan, maar in het tweede deel van het jaar werd hij overvleugeld door Bagnaia. De Italiaan won zeven grands prix, waarvan in de zomermaanden vier op rij. Die reeks begon eind juni met winst van de TT van Assen. Quartararo zegevierde drie keer.

Volledig scherm Francesco Bagnaia viert zijn wereldtitel. © AP

De Fransman stond in de slotrace voor de nagenoeg onmogelijke opdracht om een achterstand van 23 punten op Bagnaia goed te maken. Quartararo (23) kon alleen wereldkampioen worden als hij de race zou winnen en de Italiaan niet hoger dan de vijftiende plek zou eindigen.

In de openingsronde duelleerden de twee titelrivalen om de vijfde plaats (zie video boven). Bagnaia passeerde Quartararo even, maar besloot al snel voor zekerheid te gaan toen de Fransman hem weer inhaalde. Quartararo streed voor wat hij waard was, maar het lukte hem niet om richting de kop van de wedstrijd te rijden. De Spanjaard Alex Rins (Suzuki) won voor eigen publiek, voor de Zuid-Afrikaan Brad Binder en de van poleposition gestarte Jorge Martin uit Spanje. Achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez, die zich als tweede had gekwalificeerd, ging in de race onderuit.

,,Ik had mezelf ten doel gesteld om bij de eerste vijf te eindigen, maar na drie, vier rondjes begon ik al te worstelen met de voorkant van mijn motor. Ik kreeg er geen controle over”, zei de 25-jarige Bagnaia, bijgenaamd ‘Pecco’. Hij was niettemin bijzonder blij dat die onwillige machine hem toch de hoofdprijs opleverde. ,,De wereldtitel halen was het belangrijkste en dat is gelukt. Ik ben wereldkampioen, dat klinkt heel goed.”

De Australiër Casey Stoner was in 2007 de laatste coureur die op een Ducati wereldkampioen werd in de koningsklasse.

Volledig scherm © AFP