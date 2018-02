Foutloze Smolders wint GP Bordeaux: Winnen verveelt nooit

Jur Vrieling eindigde op de rug van VDL Glasgow van 't Merelsnest als tweede. Deze combinatie was iets langzamer dan Smolders (33,62). Vrieling nam 24.000 euro mee naar huis. De Fransman Simon Delestre moest met Gain Line voor eigen publiek genoegen nemen met de derde plaats (34,60 seconden). ,,Winnen verveelt nooit'', zei Smolders, die de laatste tijd grossiert in overwinningen. ,,Ik moest als laatste van start in de barrage. Jur was net voor mij en ging aan de leiding, dus ik wist precies wat ik moest doen en Emerald kent met al zijn ervaring het spelletje. Dat heeft vandaag wel de doorslag gegeven.''

Brons voor menner De Ronde

Menner Koos de Ronde heeft bij de wereldbekerfinale vierspannen opnieuw brons gepakt. De 41-jarige menner uit Zwartewaal hield vader en zoon Chardon achter zich in de strijd om de derde plaats. De hoofdprijs was voor de Australische wereldkampioen Boyd Exell. Het zilver ging naar de Zwitser Jérôme Voutaz. Het podium was daarmee identiek aan vorig jaar in Göteborg.



Exell schreef de wereldbeker voor de achtste keer op zijn naam. Zijn 'eeuwige' rivaal IJsbrand Chardon, de winnaar van de wereldbekerfinale in 2016 in Bordeaux, eindigde op de zesde plaats. De Europees kampioen moest zijn zoon Bram nog voor zich dulden. ,,Ik baal als een stekker, voor mezelf en voor Bram, want Bram had ook een goed span. Het was gewoon niet ons weekend hier in Bordeaux'', zei de oudste Chardon, die tal van Nederlandse titels veroverde.