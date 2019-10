Fotoserie | De fraaiste beelden van de zege van Sifan Hassan

Video Visser met indrukwek­ken­de tijd naar halve finales 100 meter horden

18:39 Nadine Visser heeft zich soepel geplaatst voor de halve finales op de 100 meter horden bij de WK atletiek in Doha. De 24-jarige Noord-Hollandse liep in haar serie naar de derde plaats in een tijd van 12,75 seconden. De klassering was al voldoende voor een doorgang naar de halve eindstrijd morgen om 18.05 uur. Haar tijd was ook veelbelovend, want die lag maar iets boven haar Nederlands record van 12,71.