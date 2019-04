‘Fotofinish’ in marathon van Boston, Cherono klopt Desisa op de meet

In een adembenemende eindsprint van honderden meters gaven de Keniaan Lawrence Cherono, die eind vorig jaar de marathon van Amsterdam won, en Lelisa Desisa Benti uit Ethiopië elkaar geen duimbreed toe. Cherono won na een bijna-fotofinish in 2.07.57 in een kletsnatte 123ste editie van de oudste marathon ter wereld. Desisa gaf na 42 kilometer en 195 meter slechts twee tellen toe. De Keniaan Kenneth Kipkemoi werd derde (2.08.06).



Bij de vrouwen was Worknesh Degefa uit Ethiopië de snelste. Ze won in 2.23.30.