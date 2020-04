Foto's | Zo kan er in coronatijden gewoon worden gebokst in Nicaragua

De verjaardag van... Janneke Schopman: ‘Al tien weken op de sportcam­pus in India’

15:09 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Janneke Schopman (43), 212-voudig hockeyinternational en de huidige assistent-bondscoach van de Indiase hockeyvrouwen.