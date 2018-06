Fontijn overtuigend naar EK-finale

Scheurich begon onstuimig aan het duel. Fontijn kreeg in het Duitse offensief een paar tikken te verwerken, maar bleef rustig overeind. In de slotfase van de eerste ronde nam de Schiedamse het initiatief over. Scheurich kreeg bovendien een openbare waarschuwing wegens onreglementair boksen.



Ook in de tweede ronde kwam de Duitse outsider nog een paar keer gevaarlijk door met haar linkse directe. Fontijn scoorde op haar beurt met een aantal scherpe combinaties, die onder meer tot een bloederige neus leidden bij haar opponente. In de slotfase van de tweede ronde kreeg de gehavende Scheurich twee keer acht tellen rust. Ook in de derde ronde wankelde de Duitse een paar keer, al raakte ze Fontijn nog wel met een paar alles-of-nietsstoten.



De Nederlandse boksster, die bij Rio 2016 olympisch zilver behaalde, komt in de finale uit tegen de Oekraïense Maria Boroetsa, die Lauren Louise Price uit Wales moeizaam versloeg. De jury was na afloop verdeeld.



Fontijn won in 2014 in Boekarest haar eerste Europese titel. Ze versloeg destijds Scheurich in de finale met 3-0.