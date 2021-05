Fontijn haat al haar tegenstanders: ‘Zodra ik denk: wat een lieve meid, gaat het mis’

Net terug na armbreuk Zesvoudig MotoGP-kampioen Márquez maakt doodsmak, maar blijft ongedeerd

13:20 IJzingwekkende beelden uit de Spaanse MotoGP. In de vrije training crashte zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez namelijk bijzonder zwaar. Wonder boven wonder hield de Spanjaard - net hersteld van een gecompliceerde armbreuk - er geen zware verwondingen aan over.