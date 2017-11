Fleetwood is de beste golfer van de Europese Tour

Twee golfers konden hem nog van de eindzege afhouden, met landgenoot Justin Rose als gevaarlijkste klant. De olympisch kampioen deed lang mee om de winst in Dubai en had tot diep in de vierde en laatste ronde op de Jemeirah Golf Estates kansen om Fleetwood nog te passeren, maar zijn gedeelde vierde plaats was uiteindelijk niet goed genoeg.



De Spanjaard Sergio Garcia had eveneens nog een kleine kans, maar ook hij kwam tekort. Zijn landgenoot Jon Rahm won het laatste toernooi met een totaalscore van 269 slagen, 19 onder par.



Joost Luiten speelde een bijrol in Dubai. Hij eindigde na een slotronde van 70 slagen op de 44ste plaats met een totaal van 284 slagen (-4).