Flanagan verrast in marathon van New York, Butter knap zesde

De Amerikaanse atlete Shalane Flanagan heeft verrassend de beroemde marathon van New York bij de vrouwen gewonnen. De 36-jarige atlete won de klassieker over 42,195 kilometer door de 'Big Apple' in een officieuze tijd van 2.26.51. Ze troefde de Keniaanse Mary Keitany af, die de vorige drie edities had gewonnen.

De zege van Flanagan was ook bijzonder omdat ze de eerste Amerikaanse winnares in New York was na veertig jaar. Ze volgde Miki Gorman op, die in 1977 de snelste was.

Lees ook Verscherpt toezicht bij marathon New York na terreuraanslag Lees meer

De wedstrijd in de metropool is zwaar beveiligd vanwege de aanslag kortgeleden in Manhattan, waarbij acht doden vielen. Bewapende politieteams, scherpschutters, politiehonden, helikopters en barricades in de vorm van vrachtwagens moeten de veiligheid bewaken.

Butter finisht als zesde

Michel Butter eindigde bij de mannen zeer knap als zesde. De Nederlander gaf minder dan twee minuten toe op winnaar Geoffrey Kamworor uit Kenia.

Butter kwam in New York tot een tijd van 2:12.39. Kamworor, tweevoudig wereldkampioen op de halve marathon en de cross, klokte een winnende tijd van 2:10.53.

Butter was in New York de tweede Europeaan, na de in Eritrea geboren Zwitser Tadesse Abraham die vijfde werd in 2:12.01. De Keniaan Wilson Kipsang eindigde als tweede, voor de Ethiopiërs Lelisa Desisa en Lemi Berhanu

Butter, die vandaag zijn 32ste verjaardag vierde, eindigde in april als dertiende in de marathon van Rotterdam in een tijd van 2:11.00. Zijn persoonlijk record staat op 2:09.59.