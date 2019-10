Figurantenrol voor Visser in Biles-show bij meerkampfinale

Op brug, haar favoriete toestel, beleefde ze een dieptepunt. Ze kwam onzacht in aanraking met de mat toen ze van de lage naar de hoge ligger overging met een halve draai (Shaposhnikova). Bij de hervatting leek ze daarna even de weg kwijt. Op balk toonde Visser veerkracht, bleef op het smalle toestel en bracht haar meerkamptotaal op 51.166 punten. Dat was ruim 2 punten minder dan in de kwalificatie.



Bij het inturnen op vloer voor de meerkampfinale werd Naomi Visser opeens niet lekker in de trainingshal. ,,Mijn eten kwam omhoog in mijn maag. Op hetzelfde moment voelde ik mijn energie wegzakken.”



Een overdosis spanning voor haar tweede finale van de week, na de landenwedstrijd? ,,Ik had niet meer last van wedstrijdspanning dan anders. Maar ik begon met een valletje op vloer. Dan voel je de energie nog meer zakken. Dat is balen. Aan brug begon ik met frisse moed, maar opeens voelde ik me licht worden, toen ging het mis”, verklaarde ze haar val. ,,Ik ben blij dat ik het daarna nog heb weten om te draaien en een persoonlijk puntenrecord heb geturnd op balk.”