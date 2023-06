Ferrari winnaar bij 100-jarig bestaan 24 Uur van Le Mans

De laatste keer dat Ferrari de zege pakte in Le Mans was in 1965. De Italiaanse renstal was de afgelopen vijftig jaar afwezig op het beroemde autosportevenement. De afgelopen vijf jaar was Toyota de beste, met vier zeges voor Sébastien Buemi.

Michael Fassbender

Michael Fassbender is crashte zondag met zijn auto in Le Mans. Terwijl de coureur, die tevens een bekend acteur is, de bocht inreed verloor hij de macht over de auto en belandde in de bandenmuur. Het is nog niet duidelijk hoe het met Fassbender gaat.