Ferrand-Prévot rijdt onbedreigd naar titel op WK mountainbike na uitvallen Terpstra

Pauline Ferrand-Prévot heeft voor het tweede jaar op rij de titel veroverd bij het WK mountainbike. De Française was in het Oostenrijke Leogang een klasse apart. Ze reed vanuit de start weg bij haar concurrentes, van wie de Nederlandse Anne Terpstra al snel uitviel. De Zeeuwse gold als nummer 1 op de wereldranglijst als een van de favorieten.

Drie minuten nadat Ferrand-Prévot was gefinisht pakte de Italiaanse routinier Eva Lechner het zilver. De Australische Rebecca McConnell werd net als vorig jaar derde. Anne Tauber was de beste Nederlandse op de 21e plaats. Ze gaf meer dan tien minuten toe op de winnares.

Ferrand-Prévot was met reden snel gestart. ,,Ik wilde zo snel mogelijk uit de drukte zijn”, vertelde ze, nog enigszins verbaasd over het gat dat ze meteen sloeg. ,,Dat had ik zeker niet verwacht, maar het kwam natuurlijk wel goed uit. Ik hoefde me minder zorgen te maken dat ik een keer onderuit zou gaan of mechanische pech zou hebben. Ik kon rustig blijven en een strak tempo aanhouden.”

Ferrand-Prévot (28) was ook in 2015 al de beste van de wereld. In dat jaar werd ze ook wereldkampioene veldrijden, terwijl ze in het najaar van 2014 al de wereldtitel op de weg had veroverd. Ze wordt begeleid door haar partner Julien Absalon, die zelf vijf wereldtitels op zijn naam heeft staan.

,,Het is geweldig om weer een jaar in de regenboogtrui te rijden. Ik houd van die outfit. Daarbij is het een mooie dag voor Frankrijk met ook nog goud voor Loana Lecomte bij de beloften.” In die categorie eindigde de Rotterdamse Ceylin del Carmen Alvarado als derde.