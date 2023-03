Fenomeen Femke Bol door de ogen van anderen: ‘In dezelfde serie zitten, dat is al een privilege’

Kira Toussaint gaat in Spanje trainen onder Canadese coach: ‘Amerika toch te ver van huis’

Kira Toussaint verhuist van de Verenigde Staten naar Spanje. De 28-jarige rugslagspecialiste sluit in Catalonië aan bij de trainingsgroep van de Canadese coach Ben Titley. Toussaint verliet vorig jaar het nationale trainingscentrum in Amsterdam, waar ze vijf succesvolle jaren had gehad onder de huidige bondscoach Mark Faber, en trok naar de VS.