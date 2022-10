Femke Bol volgt Sifan Hassan op als beste Europese atlete van het jaar

Bol kende een bijzonder succesvol jaar. Ze won zilver op de WK indoor op de 400 meter, gevolgd door zilver op de 400 meter horden op de WK outdoor in Eugene. Daarna leverde ze op de EK in München een unieke prestatie met goud op zowel de 400 meter vlak als de 400 meter horden. Ze greep ook goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Bol sloot het jaar af met de eindzege in de Diamond League op de 400 horden.

,,Ik word er nog steeds zo blij van als ik eraan terugdenk. Het was een mooie prestatie”, zei Bol over haar gouden ‘dubbel’ op de EK in Duitsland. ,,Het was in ieder geval moeilijker dan ik het deed lijken. Het is niet gemakkelijk, omdat het zo totaal anders is. Maar ik ben blij dat mijn coaches me hebben uitgedaagd om het te doen en dat we het samen hebben bereikt.” Vorig jaar werd tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan gekozen tot beste atlete van Europa.