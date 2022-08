Femke Bol verraadt geheim gouden estafetteploeg: 'We kwamen met een lach op de baan’

Iets over tienen zetten de toeschouwers in het Olympiastadion plots ‘Happy birthday to you’ in, na aansporingen van de speaker. Lieke Klaver slaat haar handen voor haar gezicht, en wiegt mee. De vier zijn bijna aan het einde van hun ereronde. Klaver heeft een droomverjaardag. Op de dag dat ze 24 jaar oud is geworden, zullen de felicitaties aan het einde van de avond nogmaals binnenstromen nu ze samen met Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Femke Bol goud op de 4x 400 meter estafette heeft gewonnen.