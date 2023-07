Femke Bol verbetert persoonlijk record in halve finale 200 meter op NK atletiek

Haar specialiteit is de 400 meter horden, het nummer waarop ze Europees kampioene is, brons won op de Olympische Spelen in Tokio en zilver op de WK vorig jaar in Eugene. Haar grote doel is volgende maand de wereldtitel in Boedapest. De Amersfoortse bewees haar vorm vorig weekeinde bij de Diamond League in Londen door haar Europees record aan te scherpen tot 51,45, de derde tijd ooit gelopen.