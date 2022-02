Femke Bol snel op 400 meter indoorwedstrijd in Polen

Femke Bol opent indoorsei­zoen met razendsnel­le tijd op de 400 meter

Femke Bol heeft in haar eerste wedstrijd van dit indoorseizoen meteen de beste wereldjaartijd op de 400 meter neergezet. De Amersfoortse atlete won in het Franse Metz in 50,72 seconden. Ze bleef maar net boven haar Nederlands record van 50,63. Bol kwalificeerde zich met haar tijd voor de WK indoor in maart in Belgrado.

