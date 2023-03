Femke Bol ook bij EK indoor superieur op 400 meter, Lieke Klaver maakt Nederlands feest compleet

Femke Bol heeft op de EK indoor in Istanboel haar favorietenrol op de 400 meter volledig waargemaakt. De 23-jarige Amersfoortse was in Turkije de snelste in de finale en prolongeerde zo haar Europese titel van twee jaar geleden. Lieke Klaver maakte het Nederlandse feest compleet door zilver te pakken.

Bol maakte vorige maand grote indruk in de atletiekwereld door bij de NK indoor het stokoude wereldrecord op de 400 meter uit de boeken te lopen. Ze kwam in Apeldoorn tot een tijd van 49,26 en was daarmee sneller dan de Tsjechische Jarmila Kratochvilova maar liefst 41 jaar geleden.

Het lukte Bol niet om dat wereldrecord in Istanboel nog verder aan te scherpen, maar met 49,85 liep ze opnieuw een toptijd. Ze startte in baan 5, met Klaver voor zich in 6. Bij het samenvoegen vlak voor het ingaan van de tweede ronde was ze al voorbij erkend snelle starter Klaver en zette ze de versnelling in waarmee ze ongenaakbaar naar de winst liep.

Volledig scherm Femke Bol geflankeerd door Lieke Klaver en de Poolse Anna Kielbasinska. © AP

Klaver gaf meer dan een halve seconde toe (50,57), maar werd daarmee wel knap tweede. Het brons ging naar Anna Kielbasinska uit Polen. Het was voor de 24-jarige Enkhuizense haar eerste individuele medaille op een internationaal toernooi.

Twee jaar geleden op de EK indoor in het Poolse Torun veroverde Bol met goud op zowel de 400 meter als de 4x400 meter haar eerste grote internationale titels. Vorig jaar in de buitenlucht van München was het zelfs drie keer raak: ook de 400 meter horden schreef ze daar op haar naam. Op die afstand veroverde ze in 2021 brons bij de Olympische Spelen van Tokio.

Quote Het is veel moeilijker dan het eruitziet Femke Bol

,,Ik voelde wel dat iedereen wilde dat ik weer een wereldrecord zou lopen, dat ik met gemak nog sneller zou gaan dan die 49,26 die ik liep in Apeldoorn. Helaas, dat is niet zo makkelijk. Het is veel moeilijker dan het eruitziet”, zei Bol kort na de finale.

,,Ik heb nu meerdere Europese records, maar een wereldtitel ontbreekt nog. Het wereldrecord was stap één in die richting. De meeste races loop ik in baan 6, de buitenbaan, dit keer startte ik in baan vijf en had ik Lieke voor me. Dat was wel even anders, maar die tijd is echt snel. We zijn nu een en twee van Europa, dus dat belooft veel moois voor zondag op de estafette 4x400 meter.”