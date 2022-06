Femke Bol ongeslagen naar WK atletiek, ook goede prestaties Lieke Klaver en estafettelopers

Diamond LeagueFemke Bol gaat ongeslagen op de 400 meter horden naar de WK atletiek in Eugene. De winnares van het brons op de Olympische Spelen van Tokio won ook overtuigend de race uit de Diamond League in Stockholm.

Ze finishte in 52,27, haar beste tijd van dit jaar. Het was ook haar beste tijd ooit gelopen in de Diamond League en ze kwam in de buurt van haar Nederlands record van 52,03.



De Jamaicaanse Rushell Clayton finishte op ruime achterstand als tweede in 53,90. De derde plek was voor Anna Rizjikova uit Oekraïne in 54,33.

Bol vertrekt naar de WK in het Amerikaanse Eugene, die op 15 juli beginnen, als een kandidate voor een medaille. Slechts één atlete was dit jaar sneller. De Amerikaanse Sydney McLaughlin rende onlangs een wereldrecord van 51,41.

De Amersfoortse atlete zette in Stockholm haar zegereeks in de Diamond League voort. Ze won vorig jaar al haar zes races in de toonaangevende atletiekwedstrijdenreeks en staat dit seizoen al weer op drie overwinningen (Rome, Oslo en Stockholm).



,,Het was een goede race, maar nog niet perfect”, zei Bol kort na haar race. ,,Ik herinner me niet alles van de race, maar wel dat de eerste vijf, zes horden heel aardig gingen en dat ik de laatste horde raakte. Ik ben dan ook heel blij met de deze tijd en ik hoop in Eugene iets heel bijzonders te laten zien.”

Lieke Klaver tweede op 400 meter

Lieke Klaver presteerde ook goed. De Enkhuizense eindigde op de 400 meter als tweede in 50,96. Eveline Saalberg, die evenals Klaver individueel mag uitkomen op deze afstand op de WK, rende naar de vierde plaats in 52,92. De Poolse Anna Kielbasinska won in 50,60.

Joris van Gool mocht aantreden op de 100 meter. Hij vulde de plek op van olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs, die zich kort voor de race had teruggetrokken. Van Gool spurtte naar de zesde plaats in 10,38. De Zuid-Afrikaan Akani Simbine was de snelste in 10,02. Jessica Schilder werd vierde bij het kogelstoten met een afstand van 19,07. De Amerikaanse Chase Ealey was de enige die over de 20 meter stootte: 20,48.

Sprinters winnen goud op 4x100 meter

Het Nederlandse sprintkwartet heeft bij de Diamond League in Stockholm de 4x100 meter estafette gewonnen. De atleten Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju klokten 38,70 seconden.

Die tijd lag ruim boven het Nederlands record (37,91), maar was wel goed voor de winst. Het team van Denemarken eindigde als tweede in 39,26 en Finland werd derde in 39,31.



De wedstrijd in de Zweedse hoofdstad diende voor de Nederlandse sprinters als voorbereiding op de WK in het Amerikaanse Eugene, die over 2 weken beginnen. De Atletiekunie zet daar in totaal vijf estafetteploegen in: de 4x100 bij de mannen en vrouwen, de 4x400 bij de mannen en vrouwen en de 4x400 gemengd.

Tony van Diepen, Terence Agard, Taymir Burnet and Nick Smidt met hun bronzen medaille op de WK indoor in Belgrado in maart. © SCS/Soenar Chamid