Femke Bol na toptijd kanshebber voor olympisch goud: ‘Ik ben echt in supervorm’

Waarom de reuzen­sprong van Femke Bol in Stockholm nog specialer is

5 juli Net nu het tijd leek de polonaise een halt toe te roepen, met waanzinnig snelle Amerikaanse vrouwen in wereldrecordvorm, leverde Femke Bol gisteren in Stockholm een prestatie van wereldformaat. Met een verbetering van een seconde hoort het 21-jarige toptalent bij de snelste vrouwen aller tijden op de 400 meter horden en is ze in Tokio een serieuze kanshebber.