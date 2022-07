Femke Bol heeft vooral veel zin in finale: ‘Ben niet geschrokken van wereldrecord McLaughlin’

Door Pim Bijl



Soms lijkt het alsof Femke Bol ’s werelds beste atlete is op de 400 meter horden. In de prestigieuze Diamond League is ze ongeslagen, vrijwel nooit komen zeges in gevaar. Maar tijdens zo’n indrukwekkende reeks op Europese bodem komt het ook weleens voor, eind vorige maand nog, dat ze wakker wordt met het bericht dat op een ander continent de wereldrecordhoudster het wereldrecord heeft verbeterd.



Sydney McLaughlin, leeftijdsgenote en de gouden medaillewinnares van Tokio, is daardoor ook de favoriet voor de wereldtitel. ,,Schrikken doe ik na zo’n wereldrecord niet, ik weet hoe goed zij is’’, zegt Bol. ,,Maar natuurlijk ga ik dan wel snel de race bekijken. Dat was weer een supermooie race, haar eindstuk is echt fenomenaal. Ik heb ook een heel goed laatste stuk, maar vergeleken met haar niet. Ik haal daar inspiratie en motivatie uit. Ontmoedigd raak ik niet zo snel.’’