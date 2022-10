Femke Bol bij laatste drie voor prestigieuze atletiekprijs en dus kan zij Sifan Hassan opvolgen

Verbouwe­reer­de judoka Tornike Tsjakadoea gediskwali­fi­ceerd op WK

Tornike Tsjakadoea heeft zich op de WK judo in Tasjkent niet kunnen mengen in de strijd om de medailles in de klasse tot 60 kilogram. De nummer 19 van de wereld verloor in de derde ronde van Ariunbold Enkhtaivan uit Mongolië.

6 oktober