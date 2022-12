Federatie onthult stroom van haatberichten bij WK atletiek: ‘Resultaten zorgwekkend’

In totaal 27 atleten, in grote meerderheid vrouwen, hebben via sociale media haatberichten van seksistische of racistische aard ontvangen bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene afgelopen zomer. Dat komt naar voren uit een rapport van de World Athletics.

De wereldatletiekbond liet gedurende de periode van 10 juli tot en met 1 augustus de accounts op Twitter en Instagram van 461 deelnemende atleten monitoren. Meer dan 425.000 berichten werden geanalyseerd.

Er werden in totaal 59 discriminerende berichten gevonden, afkomstig van 57 unieke auteurs, die gericht waren op 27 atleten. Seksisme en racisme voerden de boventoon van de berichten, die voor 60 procent aan vrouwen waren gericht. Twitter was het favoriete platform voor de haatboodschappen.

World Athletics had een dergelijke studie ook laten verrichten tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en toen kwamen er ook verontrustende resultaten naar boven. Toen waren 23 atleten mikpunt van beledigingen en was de haat vooral gericht op vrouwen.

,,De resultaten van dit tweede onderzoek zijn onverminderd zorgwekkend”, zei voorzitter Sebastian Coe van de wereldatletiekbond. ,,Het is belangrijk dat we weten waar en hoe onze atleten op sociale media worden misbruikt, zodat we maatregelen kunnen nemen om hen te beschermen en toekomstige beledigingen te voorkomen.”

,,Er is geen plaats voor misbruik in onze sport en we moeten een duidelijke boodschap sturen naar degenen die denken dat atleten een makkelijk doelwit zijn voor dit misbruik”, vervolgde Coe. ,,We zullen niet aarzelen om personen die onze atleten misbruiken te bestraffen als we ze kunnen identificeren. We hebben de plicht om onze atleten zo goed mogelijk te beschermen.”